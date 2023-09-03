Володимир Зеленський нагородив українських військових, які відзначилися в боях за Україну у складі ОТУ «Донецьк»

У межах робочої поїздки на Донеччину Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським захисникам, які у складі оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» відбивають вторгнення ворога.

Зокрема, з рук Володимира Зеленського орден «Золота Зірка» із присвоєнням звання Героя України отримав командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Командування морської піхоти Військово-Морських сил Збройних Сил України

Офіцер бере участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності України з березня 2014 року, виконував бойові завдання під час Операції об’єднаних сил у Донецькій та Луганській областях, а з 25 лютого 2022 року бере участь у відбитті повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, його підрозділ обороняв Маріуполь.

У квітні 2022-го Віктор Сікоза був призначений на посаду командира 36-ї ОБрМП. Під його керівництвом бригада виконувала бойові завдання на Херсонському напрямку, потім перейшла в оперативне підпорядкування командира ОТУ «Донецьк». Неодноразово полковник особисто очолював підрозділи бригади під час контрнаступальних дій.

Президент також нагородив орденами Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів, «За мужність» ІІІ ступеня та орденами княгині Ольги ІІІ ступеня захисників і захисниць, які проявили особисту мужність і самовіддано діяли, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України.

«Потужні люди, які захищають нашу державу. Шановні панове офіцери, солдати, – усі, хто захищає, ризикуючи собою, життя України. Я хочу вас усіх сьогодні привітати, подякувати вам, потиснути руки. Подякувати вашим батькам за те, що ви робите, за те, що ви є», – сказав Володимир Зеленський під час нагородження захисників.

Глава держави побажав військовослужбовцям здоров'я та якнайшвидшої перемоги.

«Пишаюся, що в нас у державі є такі звичайні, але при цьому героїчні люди. Завдяки вам тут точно залишиться Україна. І це важливо для всіх майбутніх поколінь. Слава Україні!» – додав Президент.