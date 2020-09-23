Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2020 року - 22:48

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський нагородив віце-президента Європейської комісії Мароша Шевчовича орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня 

6 жовтня 2020 року - 22:11

Президент: Україна чітко виконує всі критерії у межах безвізового режиму з ЄС

6 жовтня 2020 року - 22:04

Президент України: Ми будемо рухатися в напрямку угоди про «промисловий безвіз» із ЄС

6 жовтня 2020 року - 21:56

Володимир Зеленський: Відносини України та ЄС – це насамперед про спільні цінності, які ми поділяємо й поширюємо

6 жовтня 2020 року - 21:16

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента у 22-му Саміті Україна-ЄС
Участь Президента у 22-му Саміті Україна-ЄС

6 жовтня 2020 року - 18:19

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський нагородив віце-президента Європейської комісії Мароша Шевчовича орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня 

6 жовтня 2020 року - 22:11

Володимир Зеленський нагородив віце-президента Європейської комісії Мароша Шевчовича орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня 

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський вручив віце-президенту Європейської комісії з питань міжінституційних відносин Марошу Шевчовичу орден князя Ярослава Мудрого II ступеня.

Відповідно до указу Президента, Мароша Шевчовича нагороджено за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міждержавного співробітництва, плідну громадську діяльність.

«Я знаю, як ви любите Україну, як ви багато для нас зробили. Ми вам дякуємо за постійну підтримку. Ви вклали багато своєї праці, сил та часу під час переговорів з Російською Федерацією, щоб вирішити безпекову енергетичну ситуацію не тільки для України, але й для всієї Європи», – сказав Глава Української держави.

Марош Шевчович подякував Володимиру Зеленському за нагороду.

«У вас є причини для гордості. Я переконаний, що вони будуть множитися завдяки потужній співпраці між Україною та Європейським Союзом», – наголосив віце-президент Єврокомісії. 

Версія для друку