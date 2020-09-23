Володимир Зеленський нагородив віце-президента Європейської комісії Мароша Шевчовича орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня 

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський вручив віце-президенту Європейської комісії з питань міжінституційних відносин Марошу Шевчовичу орден князя Ярослава Мудрого II ступеня.

Відповідно до указу Президента, Мароша Шевчовича нагороджено за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міждержавного співробітництва, плідну громадську діяльність.

«Я знаю, як ви любите Україну, як ви багато для нас зробили. Ми вам дякуємо за постійну підтримку. Ви вклали багато своєї праці, сил та часу під час переговорів з Російською Федерацією, щоб вирішити безпекову енергетичну ситуацію не тільки для України, але й для всієї Європи», – сказав Глава Української держави.

Марош Шевчович подякував Володимиру Зеленському за нагороду.

«У вас є причини для гордості. Я переконаний, що вони будуть множитися завдяки потужній співпраці між Україною та Європейським Союзом», – наголосив віце-президент Єврокомісії.