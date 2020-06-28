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Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції
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Володимир Зеленський нагородив єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії Мілана Шашіка орденом «За заслуги» ІІ ступеня посмертно

20 липня 2020 року - 18:30

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії Мілана Шашіка орденом «За заслуги» ІІ ступеня посмертно.

Нагороду присвоєно за багаторічну плідну церковну, благодійну та милосердницьку діяльність.

Правлячого єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії Мілана Шашіка не стало 14 липня 2020 року на 68-му році життя. Преосвященний владика активно займався розбудовою церковного життя на Закарпатті. Його зусиллями були зведені та освячені сотні храмів, парафіяльних будинків і пасторальних центрів. Він виховав нове єпархіальне покоління священників.

Завдяки зусиллям Мілана Шашіка був відреставрований Ужгородський кафедральний собор, історична резиденція греко-католицьких єпископів, збудована Ужгородська греко-католицька богословська академія.

Єпископ Мілан володів багатьма мовами, його знали як авторитетного й харизматичного лідера, духовного провідника.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №284/2020

Про нагородження М.Шашіка орденом «За заслуги»
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