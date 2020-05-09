Володимир Зеленський: Наше завдання – побудувати всі державні дороги

Після виходу країни з карантину згортання великих програм не відбудеться. Це стосується, зокрема, й програми «Велике будівництво». На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції у Києві.

«Ми справді збільшили у дев’ять разів кількість доріг, які ми побудуємо цього року. Незважаючи на проблеми, на економічну кризу, на COVID-19, побудуємо дороги. Скільки їх? Близько 4,5 тис. кілометрів», – сказав Глава держави.

За його словами, завдання влади – побудувати всі державні дороги, які об’єднають країну та стануть «вітриною» Української держави. Водночас існує проблема з відновленням шляхів місцевого значення.

«Скільки ми приїжджаємо в міста – там ситуація не така швидка. На жаль, на це ми не маємо впливу поки що. Але будуть місцеві вибори, і я впевнений, що в багатьох містах у нас буде вплив і ми побудуємо всі дороги в містах», – заявив Президент.

Також Володимир Зеленський уточнив, що в межах «Великого будівництва» продовжиться зведення нових дитсадків, шкіл та приймальних відділень лікарень. Крім того, наразі влада працює над пошуком 3 млрд доларів для оновлення всіх мостів України та будівництва нових.