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Володимир Зеленський не виключає, що Росія спробує заблокувати гуманітарні ініціативи після погодження країнами G7 гарантій безпеки для України

12 липня 2023 року - 22:02

Володимир Зеленський не виключає, що Росія спробує заблокувати гуманітарні ініціативи після погодження країнами G7 гарантій безпеки для України

Президент Володимир Зеленський не виключає, що Росія відреагує на погодження країнами «Великої сімки» гарантій безпеки для України спробою заблокувати гуманітарні ініціативи з метою створення чергових криз. Про це він сказав під час зустрічі з представниками українських та іноземних ЗМІ за результатами візиту до Литви та участі в саміті НАТО.

«Я впевнений, що після сьогоднішнього акцептування гарантій безпеки вони зараз робитимуть ті чи інші зриви важливих гуманітарних проектів. Росія завжди так реагує: не дотримується слова й постійно хоче блокувати ті чи інші гуманітарні коридори, щоб створити нову кризу», – зазначив Глава держави.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо Чорноморської зернової ініціативи, термін дії якої спливає 17 липня, Президент України зауважив, що існують ризики її блокування: «На нашому засіданні питання порушував Президент Ердоган, який говорив, що Туреччина підтримує цю ініціативу. Є ризики. Ми це обговорювали з Президентом Ердоганом під час мого візиту у Стамбул, на нашій зустрічі». 

Володимир Зеленський висловився за те, щоб Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш також долучився до переговорів із Росією про продовження дії Чорноморської зернової ініціативи – як один із учасників попередніх домовленостей із РФ.

«З нашого боку ми нічого не порушуємо, нічого не блокуємо. Ми не домовлялися з Росією – ми домовлялися з ООН і Туреччиною, а вони домовлялися з Росією», – сказав Володимир Зеленський.

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11 липня 2023 року - 19:38
У Литовській Республіці Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у заході, організованому в межах кампанії «Піднімаю прапор за Україну в НАТО». На площі Лукішкєс у Вільнюсі Володимира та Олену Зеленських зустріли Президент Литви Гітанас Наусєда та перша леді Діана Наусєдєнє. Глави двох держав отримали з рук волонтера, співзасновника волонтерського руху Blue and Yellow Йонаса Охмана прапор України, переданий українськими військовими з міста Бахмута на Донеччині, де тривають запеклі бої з російськими окупантами, 11 липня 2023 року.
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