Володимир Зеленський обговорив із президентами Єврокомісії та Євроради посилення обороноздатності України та всієї Європи

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і Президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Глава держави подякував Антоніу Кошті за запрошення на спеціальне засідання Європейської ради та відзначив лідерство керівників інституцій ЄС в обговоренні підвищення обороноздатності Європи та посилення України.

Володимир Зеленський окремо висловив вдячність за підтримку з боку європейських лідерів на шляху до справедливого та сталого миру.

«Ви надіслали сильний сигнал українському народові, українським воїнам, цивільним, усім нашим родинам. Дуже важливо, що ми не самі. Ми це відчуваємо і знаємо», – наголосив він.

Президент Європейської ради акцентував на тому, що важливо посилювати оборонні спроможності України та Європи.

«Безпека й оборона Європи не відокремлені від безпеки й оборони України. Сильніша європейська оборона посилює українську оборону, і сильніша спроможність української оборони також дуже важлива для посилення нашої власної оборони», – зазначив Антоніу Кошта.

Президентка Єврокомісії наголосила, що представить на засіданні Європейської ради план переозброєння Європи, який передбачає до 800 млрд євро інвестицій у сферу оборони.

«Він дає державам-членам фінансовий простір для інвестицій в оборону. Він дає їм змогу інвестувати в оборонну промисловість України або закуповувати військові засоби, які негайно передаватимуться Україні. Таким чином, це спрямовано на користь переозброєння Європи, переозброєння Європейського Союзу, а також озброєння України в її екзистенційній боротьбі за свій суверенітет і територіальну цілісність», – зауважила Урсула фон дер Ляєн.

Під час зустрічі обговорили актуальні потреби Сил оборони, зокрема зміцнення ППО, своєчасне постачання всіх видів зброї, боєприпасів, а також посилення виробничих можливостей українського ОПК.

Окремо йшлося про переговори щодо вступу України в ЄС. Володимир Зеленський висловив сподівання, що президенти Єврокомісії та Євроради сприятимуть відкриттю першого кластера «Основи».

Глава держави також подякував за ухвалення 16-го пакета санкцій ЄС проти Росії й закликав розпочати роботу над 17-м пакетом, який має посилити протидію обходу санкцій і розширити обмеження щодо суден тіньового флоту РФ та їхніх капітанів.