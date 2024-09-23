Володимир Зеленський обговорив із Президентом Парагваю перспективи торговельно-економічної співпраці

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Парагваю Сантьяго Пеньєю.

Глава Української держави подякував Парагваю за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський розповів про ситуацію на полі бою та результати першого Саміту миру.

«Ви не змогли приїхати на наш перший, інавгураційний Саміт, але Спільне комюніке відкрите до підписання. Ви знаєте, що 11 країн Латинської Америки приєдналися до інавгураційного Саміту, і, звичайно, ми дуже хочемо, щоб Парагвай також приєднався до комюніке», – сказав Президент України.

Під час зустрічі обговорили регіональні та глобальні безпекові виклики, перспективи торговельно-економічної співпраці та обмін досвідом у гірництві й сільському господарстві, а також доручили командам вивчити найбільш перспективні напрями для співробітництва.