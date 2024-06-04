Володимир Зеленський обговорив із Ріші Сунаком Глобальний саміт миру та продовження оборонної співпраці 

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Основну увагу зосередили на підготовці до Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15–16 червня.

«Переконаний, що навіть у передвиборчий період Велика Британія буде представлена на Саміті на найвищому рівні», – зазначив Володимир Зеленський.

Лідери також обговорили продовження оборонної співпраці. Пріоритети – посилення ППО та далекобійних спроможностей. Президент відзначив дозвіл Великої Британії бити по військових цілях на території РФ. Він наголосив, що це завадить спробам російських окупантів розширити війну та врятує життя людей.

Співрозмовники обмінялися думками щодо додаткових можливостей для спільних тренувальних місій та взаємосумісності Сил оборони й безпеки України з НАТО.