Володимир Зеленський обговорив із сенаторами Гремом і Блюменталем підтримку України та санкційний тиск на РФ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американським сенатором від Республіканської партії, головою бюджетного комітету Сенату США Ліндсі Гремом і сенатором від Демократичної партії Річардом Блюменталем.

Глава держави подякував їм за участь у Конференції з питань відновлення України та в засіданні коаліції охочих, на якому також був присутній спецпредставник Президента США з питань України Кіт Келлог. Представники Сполучених Штатів уперше взяли участь у зустрічі коаліції охочих.

Володимир Зеленський наголосив, що зараз основним пріоритетом України є посилення протиповітряної оборони. За інформацією української розвідки, Росія хоче вийти на застосування тисячі дронів під час однієї атаки. Україна вже знайшла рішення проти російських безпілотників – перехоплювачі. Саме тому важливо інвестувати в їх виробництво.

Під час зустрічі йшлося про продовження постачання озброєння з боку США та спільне виробництво зброї. Президент підтвердив, що Україна готова закупити у Сполучених Штатів великий оборонний пакет.

Одне з головних питань обговорення – посилення санкційного тиску на Росію, яка попри величезні втрати не демонструє жодного бажання припиняти свою агресію проти України.

Володимир Зеленський подякував сенаторам за двопартійний законопроєкт щодо посилення санкцій проти Росії, який підтримали вже 85 сенаторів. Президент переконаний, що його схвалення стане вагомим важелем впливу на РФ і змусить державу-агресорку розпочати справжні переговори. Це також тиск на тих, хто продовжує сприяти Росії у веденні її загарбницької війни.

Крім того, сторони обговорили важливість єдності США та Європи в підходах до подолання російської загрози.

Володимир Зеленський привітав Ліндсі Грема з днем народження і подарував йому книгу про українських дітей, які пережили випробування війни. Ліндсі Грем передав Президенту України примірник тексту законопроєкту про санкції проти Росії.