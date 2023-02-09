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Володимир Зеленський обговорив оборонну підтримку України з усіма європейськими лідерами

9 лютого 2023 року - 19:40

Володимир Зеленський обговорив оборонну підтримку України з усіма європейськими лідерами

У продовження контактів щодо посилення української армії Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідерами європейських країн та високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики.

Після переговорів із Президентом Франції та канцлером Німеччини, які відбулися напередодні, Глава Української держави провів зустрічі з усіма іншими лідерами, присутніми на саміті ЄС.

Президент України розповів колегам про ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема щодо бойової авіації, бронетехніки, артилерії та ППО. Володимир Зеленський наголосив, що вчасне надання необхідної техніки у потрібних обсягах дасть змогу якнайшвидше відновити справедливий мир, а також захистити інтереси й цінності Європи. Учасники зустрічей обговорили можливість переходу військової промисловості країн Європейського Союзу на посилений режим роботи.

Крім того, Президент України закликав ліквідувати прогалини в санкційній політиці проти Росії та пришвидшити створення дієвого компенсаційного механізму.

Володимир Зеленський обговорив із партнерами конкретні кроки щодо реалізації формули миру, а також закликав ухвалити рішення про початок уже цього року переговорів щодо приєднання України до ЄС.

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