Володимир Зеленський обговорив з Антоніу Коштою перспективи процесу перемовин заради миру та відкриття переговорних кластерів

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Володимир Зеленський подякував за підтримку нашої держави та людей.

Під час розмови детально обговорили перспективи процесу перемовин заради миру для України та всієї Європи. Володимир Зеленський поінформував про нещодавні контакти з різними лідерами у Європі та з американською стороною.

«Однаково бачимо, що Європа має бути в перемовинах. Важливо, щоб у неї був сильний голос і присутність у цьому процесі, і варто визначити, хто представлятиме саме Європу», – наголосив Глава держави.

Також ішлося про євроінтеграцію України. Наша країна готова до відкриття кластерів. Володимир Зеленський та Антоніу Кошта обговорили графік і необхідну комунікацію щодо цього.