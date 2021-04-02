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Володимир Зеленський обговорив з Джастіном Трюдо загострення ситуації на Донбасі та підтримку євроатлантичної інтеграції України

6 квітня 2021 року - 17:52

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Глава Української держави висловив співрозмовнику подяку за послідовну підтримку України з боку Канади, яка є особливо цінною у непростий час нинішнього загострення безпекової ситуації на Донбасі.

Президент поінформував Прем'єр-міністра Канади про постійні порушення режиму припинення вогню на Донбасі, що призводять до зростання втрат серед українських військових, а також про підвищення військової загрози для України з боку Росії.

«За час перемир’я, з 27 липня минулого року, через обстріли на Донбасі загинуло 28 воїнів. З них 24  – у цьому році. Лише з 26 березня ми втратили 10 наших військових. Кожен день війни коштує нам життів сміливих, патріотичних людей, які мають будувати майбутнє України», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію, щоб запобігти подальшій ескалації.

Глава Української держави подякував за співпрацю в межах Канадської військової тренувальної місії UNIFIER та запропонував розглянути можливість розширення програми тренувань для Збройних Сил України, зокрема збільшення кількості канадських військових інструкторів у нашій країні.

Президент наголосив на важливості питання стосовно можливості отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.

«Як особливий партнер України, Канада могла б проявити лідерство серед союзників, які підтримують рішення щодо ПДЧ для України. Сприяння Канади буде важливим сигналом підтримки з боку справжніх друзів», – сказав Володимир Зеленський.   

Глава Української держави ще раз запросив Джастіна та Софі Трюдо на інавгураційний саміт Кримської платформи в Києві 23 серпня цього року та на святкування 30-річчя незалежності України.

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