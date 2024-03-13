Володимир Зеленський обговорив з Еммануелем Макроном результати Міжнародної конференції на підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Глава Української держави подякував Франції за сильний оборонний пакет від 16 лютого, а також Еммануелю Макрону за особисте лідерство в започаткуванні коаліції далекобійної зброї, за нові ініціативи й заяви на підтримку України.

Президенти двох держав обговорили поточну ситуацію на полі бою та результати Міжнародної конференції на підтримку України, яка нещодавно відбулася в Парижі.

Співрозмовники також обмінялися думками щодо ключових очікуваних результатів візиту Еммануеля Макрона в Україну, який відбудеться найближчим часом.