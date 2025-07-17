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Виступ Президента України на пленарному засіданні Верховної Ради
Виступ Президента України на пленарному засіданні Верховної Ради

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Володимир Зеленський обговорив з Емманюелем Макроном оборонні потреби, зміцнення ППО та подальші кроки у форматі коаліції охочих

18 липня 2025 року - 13:50

Володимир Зеленський обговорив з Емманюелем Макроном оборонні потреби, зміцнення ППО та подальші кроки у форматі коаліції охочих

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Лідери обговорили ситуацію на передовій і першочергові оборонні потреби України. Володимир Зеленський подякував Емманюелю Макрону за стратегічний погляд і готовність допомагати саме тим, що потрібно українським воїнам.

Під час розмови детально йшлося про зміцнення української ППО, зокрема постачання ракет для систем SAMP/T, та фінансування дронів-перехоплювачів.

Сторони домовилися про підготовку спільних із партнерами рішень на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ щодо нових кроків у захисті життів українців від російських ударів.

Крім того, Франція висловила готовність приймати додаткових пілотів на навчання на літаках «Міраж».

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон також обговорили подальші кроки у форматі коаліції охочих і реалізацію домовленостей, досягнутих на нещодавній зустрічі в Римі.

Президент України подякував Франції за відчутний внесок у наповнення та просування 18-го пакета санкцій Євросоюзу. Триває робота з американськими партнерами, щоб Росія відчувала справді глобальний тиск.

Лідери України та Франції також скоординували подальші політичні кроки.

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