Володимир Зеленський обговорив з Олафом Шольцом подальшу оборонну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Глава держави подякував співрозмовнику за потужний «зимовий» оборонний пакет від Німеччини, який містить чотири системи IRIS-T. Сторони обговорили подальшу оборонну співпрацю.

Президент також висловив подяку за багаторічну програму фінансової допомоги від Німеччини.

«Разом із серйозним посиленням Німеччиною нашої ППО це найкращі сигнали неослабної підтримки з боку вашої держави. Дуже ціную, що всі наші домовленості виконуються», – зазначив Володимир Зеленський.

Лідери обговорили поточну ситуацію на полі бою. Президент розповів про ранкове відвідання Куп'янська на Харківщині, а також Херсона, Миколаєва та Одеси напередодні.

Окремо Глава держави поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію в Чорному морі, функціонування «зернового коридору» та заходи, необхідні для подальшого захисту цивільного судноплавства в цьому регіоні.

Володимир Зеленський подякував за участь Німеччини в імплементації Української формули миру, зокрема за делегування представника ФРН на зустріч радників на Мальті та готовність приєднатися до наступних консультацій. Співрозмовники скоординували позиції перед майбутніми двосторонніми та багатосторонніми заходами на різних рівнях.

Президент наголосив на важливості забезпечення єдності всередині Європейського Союзу щодо ухвалення рішення про початок переговорів про приєднання України до ЄС, а також щодо виділення 50 млрд євро допомоги на наступні роки.