Володимир Зеленський обговорив з Олексієм Даніловим плани роботи РНБО на найближчий час

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олексієм Даніловим.

Олексій Данілов поінформував Президента про актуальні загрози державній та економічній безпеці, зокрема у фінансовій та енергетичній сферах.

Співрозмовники також обговорили наступні кроки в контексті виконання останніх рішень Ради національної безпеки і оборони.

Були уточнені плани роботи РНБО на найближчий період та обговорені питання збільшення штатної чисельності Апарату Ради національної безпеки і оборони.