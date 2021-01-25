Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента Володимира Зеленського щодо початку вакцинації від COVID-19
Звернення Президента Володимира Зеленського щодо початку вакцинації від COVID-19

25 січня 2021 року - 19:38

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент підписав закон щодо зниження ставки ПДВ для деяких видів аграрної продукції

22 лютого 2021 року - 20:20

Програма Президента «Велике будівництво» цьогоріч розширюється «Великою реставрацією», залізничними перевезеннями та напрямком житлового забезпечення – Кирило Тимошенко

22 лютого 2021 року - 19:11

Володимир Зеленський на нараді з питань розвитку економіки: Головна мета держави – заможний українець

22 лютого 2021 року - 18:02

Володимир Зеленський обговорив з Олексієм Даніловим плани роботи РНБО на найближчий час

22 лютого 2021 року - 16:07

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура»
Участь Президента України у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура»

22 лютого 2021 року - 11:56

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський обговорив з Олексієм Даніловим плани роботи РНБО на найближчий час

22 лютого 2021 року - 16:07

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олексієм Даніловим.

Олексій Данілов поінформував Президента про актуальні загрози державній та економічній безпеці, зокрема у фінансовій та енергетичній сферах.

Співрозмовники також обговорили наступні кроки в контексті виконання останніх рішень Ради національної безпеки і оборони.

Були уточнені плани роботи РНБО на найближчий період та обговорені питання збільшення штатної чисельності Апарату Ради національної безпеки і оборони.

Версія для друку