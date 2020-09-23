Володимир Зеленський обговорив з представниками провідних компаній Закарпаття нагальні проблеми бізнесу в регіоні

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Закарпатської області провів зустріч з топ-менеджерами та власниками провідних компаній – членами клубу Z 100, щоб почути від представників ділових кіл проблемні питання, які потребують вирішення.

Голова Федерації роботодавців Закарпаття Володимир Панов висловився за впровадження механізмів, які допомагали б залучати інвесторів у регіон. Він зазначив, що в період з 2001 по 2004 рік, коли діяли спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області та вільні економічні зони (ВЕЗ), було створено близько 20 тис. робочих місць, побудовано вісім заводів і модернізовано близько 30 підприємств.

«Нам потрібен набір інструментів. Що більше інструментів приваблення інвестицій, то швидше на нас зверне увагу світовий інвестор», – сказав Володимир Панов.

Президент зауважив, що пільги у вільних економічних зонах були скасовані у 2005 році через зловживання в окремих ВЕЗ. Водночас Глава держави повідомив, що Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроект про «інвестиційних нянь», який містить низку стимулів для інвесторів.

Зокрема, документ передбачає державну підтримку великих інвестиційних проектів шляхом укладання договору з урядом і відповідне надання цим проектам гарантій виконання та податкових пільг.

«Цей закон передбачає обсяг пільг, який може надаватися суб'єктам інвестування у розмірі до 30% від вартості проекту, пільгове ввезення і оподаткування покупок для формування основних фондів, відтермінування або скасування податку на прибуток тощо», – повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

«Сподіваюся, що цей законопроект у найближчий час буде ухвалений народними депутатами в цілому та переданий мені на підпис», – додав Володимир Зеленський.

Було також порушено питання трудової міграції та недосконалості системи освіти. Бізнес підтримав створення системи перекваліфікації та адаптації вільних кадрів для потреб ринку.

«Міністерство освіти і науки повинне розробити програму підтримки профосвіти, якою ніхто не займався багато років. Ця реформа буде представлена суспільству», – сказав Глава держави у відповідь.

На виконання завдання Президента уряд має підготувати нову програму сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць. Також Кабінет Міністрів повинен розглянути можливість впровадження дуальної форми здобуття освіти.

Голова спілки приватних виноградарів та виноробів Закарпаття Олександр Ковач розповів про бар’єри, які заважають розвитку сімейного виноробства. Зокрема, умовою для створення сімейного фермерського господарства є наявність земельної ділянки площею від двох гектарів. З огляду на малоземелля на Закарпатті, не кожен малий фермер має можливість придбати у власність або орендувати від 2 га і більше сільськогосподарських угідь.

Президент звернувся до уряду з проханням приділити особливу увагу малим виробництвам у галузі виноградарства та виноробства.

Також на зустрічі піднімалися питання завищеної ціни на електроенергію для споживачів регіону, проблеми транспорту та логістики, зокрема черг на прикордонних пунктах пропуску, покращення залізничного та авіаційного сполучення для розвитку інвестиційного й туристичного потенціалу Закарпатської області.