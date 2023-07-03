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Володимир Зеленський обговорив з Прем'єр-міністром Швеції оборонну підтримку України та координацію на шляху до НАТО

4 липня 2023 року - 12:38

Володимир Зеленський обговорив з Прем'єр-міністром Швеції оборонну підтримку України та координацію на шляху до НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Королівства Швеція Ульфом Крістерссоном.

Глава держави подякував очільнику шведського уряду за результативне піврічне головування Швеції в Раді Європейського Союзу та активну участь у підготовці двох санкційних пакетів проти держави-агресора.

Співрозмовники обговорили ситуацію на фронті та нещодавні події на території Росії. За словами Президента, вони продемонстрували розкол у російському суспільстві та слабкість владної вертикалі. Володимир Зеленський заявив, що в таких умовах подальший політичний тиск на Росію та військова підтримка України будуть найбільш ефективними. 

Сторони домовилися координувати зусилля для наближення членства в НАТО для обох країн.

Президент України та Прем’єр-міністр Швеції обговорили темпи реалізації попередніх домовленостей щодо оборонної підтримки з боку Королівства. Володимир Зеленський поінформував про подальші потреби України, зокрема щодо посилення протиповітряної оборони.

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