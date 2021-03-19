Володимир Зеленський обговорив з Василем Вірастюком перебіг вакцинації на Івано-Франківщині та допомогу місцевому малому бізнесу під час карантину 

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо перебігу вакцинації проти COVID-19 та готовності медичної системи на Івано-Франківщині. У зустрічі взяли участь голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрій Бойчук, голова Надвірнянської об’єднаної територіальної громади Зіновій Андрійович та громадський діяч Василь Вірастюк, який є кандидатом у народні депутати у 87-му мажоритарному окрузі.

Глава держави поцікавився ситуацією з вакцинацією в області, а також рівнем обізнаності місцевих мешканців щодо важливості щеплення.

«Вакцина – це реальний шлях до порятунку, бо скільки б ми не розгортали додаткових ліжко-місць і не забезпечували киснем, це не вплине на ситуацію у медичних закладах. Без вакцини нам не обійтися», – сказав очільник Івано-Франківської ОДА.

Було зазначено, що у Надвірнянському районі – найбільше вакцинованих людей в області.

Василь Вірастюк нагадав, що ще під час січневого посилення карантинних заходів на Івано-Франківщині намітилася тенденція до зростання захворюваності на коронавірус. Серед найімовірніших причин – висока активність місцевого населення на новорічні й різдвяні свята та значна кількість туристів, які відвідували регіон у цей самий час.

«Карантинні заходи, що запроваджувалися Івано-Франківською ОДА та урядом, на щастя, виявилися ефективними, і зараз ми вже бачимо тенденцію до зменшення захворюваності та зменшення навантаження на медичну систему», – сказав Василь Вірастюк.

«Радий, що зараз люди починають потроху вакцинуватися. Нам треба збільшувати вакцинацію», – наголосив Президент.

Василь Вірастюк також порушив питання компенсації збитків малому та мікробізнесу, яких підприємці зазнали в результаті посилення карантину. Він зазначив, що обмеження серйозно вдарили по бізнесу в регіоні, особливо страждає малий і середній бізнес, сфера торгівлі.

«Відрадно чути, що вже налагоджено гарний діалог між активними представниками малого бізнесу та ОДА. Спільно здійснюється пошук рішень, які дозволять мінімізувати збитки», – додав Василь Вірастюк.

Глава держави відповів, що уряд уже ініціював виплати в розмірі 8 тисяч гривень з державного бюджету малим підприємцям, місцева влада зі свого боку за бажанням може додати до цієї суми кошти з місцевого бюджету.

Президент також поцікавився перебігом проведення робіт із запобігання повеням на Івано-Франківщині. Андрій Бойчук подякував Володимиру Зеленському за приїзди під час повеней торік. Він повідомив, що було виділено достатньо коштів, щоб впоратися з наслідками повеней. Однак попереду ще багато роботи, зокрема, якщо йдеться про концепцію запобігання повеням. Андрій Бойчук додав, що нині в Івано-Франківській ОДА змінюються критерії підходів до проблеми паводків.

«Якщо раніше проблема паводків розбиралася виключно за фактом, відбувалася ліквідація наслідків, то сьогодні ми розробляємо критерії, які в майбутньому дадуть нам змогу вести превентивну діяльність», – розповів він.

Голова Надвірнянської ОТГ Зіновій Андрійович попросив Володимира Зеленського забезпечити опорну лікарню медичним транспортом. Глава держави зазначив, що це питання буде вирішено.