Володимир Зеленський: Обіцяли і зробили – всі сім’ї, постраждалі внаслідок вибуху багатоповерхівки в Києві, отримали нові квартири

Нове житло отримали всі родини, які постраждали внаслідок вибуху в багатоповерховому будинку в Києві наприкінці червня, повідомив Президент Володимир Зеленський.

«На жаль, ми не можемо повернути рідних сім’ям, які втратили близьких через вибух. Але ми зробили те, що обіцяли», – зауважив Глава держави.

За його словами, через тривалі бюрократичні процедури та оформлення документів процес забезпечення новим житлом зазвичай затягується в часі, проте на сьогодні всі жителі зруйнованих вибухом квартир отримали нові помешкання.

«Вдячний нашій команді, що ми це зробили. Обіцяли до кінця літа – і ми це виконали. Всі отримали нарешті нові квартири в нових будинках», – сказав Президент.

На переконання Володимира Зеленського, тепер обов’язок місцевої влади – допомогти постраждалим з ремонтом помешкань, щоб забезпечити людям комфортні умови проживання.

Нагадаємо, вибух у багатоповерхівці на Позняках у Києві стався 21 червня. Було пошкоджено 40 квартир одного під’їзду, зруйновано 16 квартир з 4-го по 9-й поверх. П'ятеро осіб загинули. Загалом у цих 40 квартирах було зареєстровано 125 мешканців.

У кінці червня 2020 року Президент вручив сертифікати на перші 12 нових квартир. Помешкання підбирали за принципом метражу, який люди втратили, та кількістю кімнат. Площа квартир – від 60 кв. м до 80 кв. м.