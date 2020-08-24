Володимир Зеленський оглянув відновлення селища Ланчин на Івано-Франківщині, яке влітку постраждало від повені

Робочу поїздку до Івано-Франківської області Президент України Володимир Зеленський розпочав з відвідання селища Ланчин, яке постраждало від повені в червні цього року. Глава держави проінспектував перебіг робіт з відновлення інфраструктури, що була зруйнована внаслідок паводка.

Зокрема, стихія зруйнувала частину дороги Т-09-05 Делятин – Раківчик, яка проходить через селище.

Як розповів Президентові голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів, після приїзду Глави держави до Ланчина одразу після стихійного лиха влітку селище отримало значну допомогу, зокрема благодійну. Так, компанія «Онур» зголосилася провести відновлювальні роботи на пошкодженій центральній дорозі.

«У стислі терміни була відновлена каналізація, встановлене сучасне освітлення. За нашими підрахунками (за даними компанії «Онур»), вкладено майже 50 мільйонів гривень і зроблено 3,2 кілометра дороги. Ця допомога є дуже важливою й стратегічною, оскільки збільшить потік транспорту на Коломийщину, Снятинщину та в Чернівецьку область і буде сприяти розвитку – будівництву нових кафе, готелів. Ця дорога також пролягає і в напрямку Буковеля», – розповів Віталій Федорів.

Представник громади подякував Володимиру Зеленському, що за його сприяння так швидко відбулася ліквідація наслідків стихії у селищі та проведені роботи з відбудови інфраструктури.

«Я теж від себе хочу подякувати «Онуру». У нашій країні декілька дорожніх компаній, але щоб так любили Україну й так допомагали... Ми вам дуже вдячні, ви молодці», – сказав Президент.

Унаслідок стихії на території Ланчинської селищної ради було підтоплено понад 200 житлових будинків і 30 гектарів сільгоспугідь. Три житлових будинки були повністю зруйновані водою, 33 сім'ї наразі відселені з помешкань, які підлягають капітальному ремонту, будинки ще 70 родин мають пошкодження.

З державного бюджету постраждалим було виплачено 3,95 млн грн компенсацій збитків. Зокрема, власники повністю зруйнованих будинків отримали по 300 тис. грн; 33 сім’ї, відселені з будинків, що підлягають капітальному ремонту, – по 50 тис. грн; 70 родин, оселі яких пошкоджено, – по 20 тис. грн. Долучилося й багато благодійних організацій, які допомагали з водою, продуктами та необхідними речами.

Після огляду відбудованого автошляху в Ланчині Президент поспілкувався з місцевими жителями. Вони дякували за нову дорогу в селі та підтримку в подоланні наслідків повені. Водночас мешканці цього й навколишніх сіл зазначали: попри великий обсяг виконаних робіт та надану допомогу, багато питань залишаються відкритими, оскільки цьогорічна повінь була наймасштабнішою з усіх, які пам'ятають люди.

Так, жителі Красного нарікали на те, що в селі не закінчили ремонт мосту, зруйнованого повінню. За їхніми словами, зараз школярі щодня ходять на заняття через небезпечний напіврозібраний міст без перил. Люди побоюються, що переправу не встигнуть закінчити до початку осінніх дощів та зими, через що вона стане ще небезпечнішою.

Також, за словами селян, не скрізь відновлені дороги. Зокрема, люди звернулися до Президента з проханням надати допомогу в реконструкції місцевої дороги Надвірна – Ланчин.

Як зауважив голова Івано-Франківської ОДА, ремонтні роботи на ділянці завдовжки 15 км планується провести до кінця 2021 року, а цьогоріч буде реконструйовано лише 5 км через брак фінансування.

Володимир Зеленський закликав вирішити всі проблемні питання, які стосуються реконструкції цієї траси.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко пообіцяв, що дорогу зроблять повністю.

Звучали скарги й щодо визначення ступеня пошкодження та надання компенсацій. За словами людей, розмір отриманих коштів часто не відповідав збиткам.

Актуальне для місцевих мешканців також питання забезпечення газом, якого роками немає в окремих районах області, а також питною водою.

Усього в Івано-Франківській області через повінь влітку зазнали руйнувань 1457 об’єктів. Здебільшого роботи з ліквідації наслідків стихії не проводяться на них через відсутність коштів. Для вирішення проблеми на початку серпня ОДА звернулася з листом до Прем’єр-міністра України щодо додаткового виділення області коштів у розмірі 1,5 млрд грн.

Тож Президент наголосив, що Кабінет Міністрів має в найкоротші терміни відреагувати на звернення та сприяти вирішенню питання.

За результатами спілкування з людьми Володимир Зеленський доручив голові облдержадміністрації особисто відвідати всі населені пункти та запропонувати вирішення озвучених питань.

Крім того, за наполяганням Глави держави, обласна та місцева влада мають прискорити темпи виконання робіт, особливо в частині облаштування дамб та відновлення проїзду дорогами.

Голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков доповів Президентові, що в межах Національної програми «Велике будівництво» у поточному році в Івано-Франківській області був запланований ремонт 148 км доріг державного значення, та план було скориговано, і до кінця року в області буде зроблено близько 180 км.

«Основний проект – траса Н-09 (Мукачево – Івано-Франківськ – Львів. – Ред.), яка йде із Закарпатської області. За цей рік робимо більше 180 кілометрів у двох областях. Ще залишилися два проекти, які тільки починаємо. Це траса Н-18, яка з’єднає Франківщину з Тернополем, та М-12, яку теж починаємо відновлювати в області», – сказав Олександр Кубраков.

Загалом у регіоні – 1010 км державних автошляхів. Як зазначив очільник Укравтодору, у деяких районах Івано-Франківщини, зокрема у Верховинському, уже зроблені всі дороги. За наступний рік планують завершити відновлення всіх автошляхів у регіоні, які потребують ремонту.

Також сьогодні в Івано-Франківській області було завершено спорудження мосту через річку Дністер на дорозі Т-09-10 Бурштин – Калуш. Цей міст будувався з 1994 року. З 2009 до 2019 року було відсутнє фінансування для будівництва мосту. За рік переправу вдалося повністю добудувати, після отримання всіх необхідних дозволів цієї осені на ній буде відкрито рух.

На завершальній стадії – роботи з капітального ремонту з розширенням смуг руху мостового переходу на км 82+881 автомобільної дороги Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига, протяжністю 54,6 м.