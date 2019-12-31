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Володимир Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби в Україні у зв’язку з катастрофою літака МАУ в Ірані

9 січня 2020 року - 04:28

Президент України Володимир Зеленський постановив оголосити 9 січня 2020 року днем жалоби у зв’язку з трагедією, що сталася 8 січня внаслідок катастрофи пасажирського літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в Тегерані (Іран).

Відповідний указ Глава держави підписав за результатами робочої наради з питань, пов’язаних із катастрофою літака української авіакомпанії.

З метою вшанування пам’яті загиблих Президент постановив приспустити державні прапори України на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

Документом також скасовуються розважально-концертні заходи, вносяться відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.

Нагадаємо, на борту літака рейсу PS 752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що впав біля аеропорту Тегерана, перебувало 11 громадян України (2 пасажири та 9 членів екіпажу), 63 – Канади, 82 – Ірану, 3 – Німеччини, 10 – Швеції, 4 – Афганістану, 3 – Великої Британії.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №1/2020

Про оголошення в Україні дня жалоби
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