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Володимир Зеленський ознайомив членів Сенату США з Планом перемоги

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Володимир Зеленський ознайомив членів Сенату США з Планом перемоги

У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США на чолі з лідером демократів та республіканців у сенаті Чаком Шумером і Мітчем Макконнеллом та ознайомив їх із ключовими пунктами Плану перемоги.

Глава держави подякував обом партіям Сенату, адміністрації Президента Сполучених Штатів і всьому американському народові за важливу військову, економічну, енергетичну та гуманітарну підтримку України.

«Тут, у столиці США, ми маємо багато друзів, які з перших днів повномасштабного вторгнення стоять пліч-о-пліч з українцями в боротьбі за свободу та незалежність. Дякую кожному члену Сенату за таку підтримку», – сказав Президент.

За словами Володимира Зеленського, такі зустрічі особливо важливі саме зараз, коли перед початком опалювального сезону РФ посилює ракетні атаки на об’єкти критичної інфраструктури.

Серед тем, які Глава держави обговорив із членами Сенату США, найбільшу увагу приділили ситуації на передовій, першочерговим потребам українських воїнів, спільному виробництву зброї та ключовим напрямам подальшої американської підтримки. Пріоритет України – додаткові системи ППО та ракети до них.

Окремий фокус розмови – посилення санкційного тиску на державу-агресорку, а також використання доходів від заморожених російських активів для потреб України.

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