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Володимир Зеленський підписав закон про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові

21 жовтня 2020 року - 21:54

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» № 931-ІХ, який парламент ухвалив 30 вересня 2020 року. 

Документ визначає засади державної політики щодо організації заготівлі, тестування, переробки, зберігання, розподілу, транспортування та реалізації донорської крові та її компонентів, а також функціонування системи крові.

Крім того, закон визначає стандарти безпеки та якості донорської крові та її компонентів задля надання рівного доступу українцям до якісних і безпечних компонентів донорської крові в необхідній кількості, а також з метою гарантування безпеки та здоров’я донорів крові та компонентів крові.

Документ адаптує вітчизняне законодавство до acquis (правової системи. – Ред.) Європейського Союзу в межах виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Згідно з законом, в Україні має бути створений уповноважений орган з ліцензування діяльності суб’єктів системи крові, контролю за їхньою діяльністю та збору інформації, яка стосується серйозних несприятливих випадків або реакцій, пов’язаних з операціями з донорською кров’ю та компонентами крові.

Крім того, документ передбачає створення Національного реєстру донорів крові, а також людей, що не можуть бути донорами, та його інтеграцію до eHealth.

Законом також передбачена можливість реалізації проектів державно-приватного партнерства із залучення інвестицій та підсилення матеріально-ресурсного потенціалу системи крові, а також у частині відкриття сфери для діяльності приватних компаній під державним контролем за донорською кров’ю.

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