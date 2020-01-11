Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України щодо ситуації зі збиттям літака МАУ в Тегерані
Звернення Президента України щодо ситуації зі збиттям літака МАУ в Тегерані

11 січня 2020 року - 20:10

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент підписав закон щодо відповідальності народних депутатів за неособисте голосування

13 січня 2020 року - 15:32

Володимир Зеленський підписав закон про посилення соціального захисту осіб з інвалідністю внаслідок війни

13 січня 2020 року - 14:41

Звернення Президента України щодо ситуації зі збиттям літака МАУ в Тегерані

11 січня 2020 року - 20:12

Тіла українців, загиблих у авіакатастрофі, мають повернути вже наступного тижня – Президент України провів телефонну розмову з Президентом Ірану

11 січня 2020 року - 19:00

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Повернення звільнених громадян на підконтрольну Україні територію
Повернення звільнених громадян на підконтрольну Україні територію

29 грудня 2019 року - 19:57

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський підписав закон про посилення соціального захисту осіб з інвалідністю внаслідок війни

13 січня 2020 року - 14:41

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення зміни до статті 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, категорій осіб з інвалідністю внаслідок війни» № 431-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 20 грудня 2019 року.

Документ підвищує рівень соціального захисту всіх категорій учасників антитерористичної операції (АТО) та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, зокрема з числа волонтерів і добровольців, та учасників бойових дій на території інших держав, які визнані особами з інвалідністю внаслідок війни.

Зокрема, закон надає їм право на безоплатну медичну допомогу в закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, інших центральних органів виконавчої влади, які, відповідно до закону, здійснюють керівництво військовими формуваннями.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2021 року.

Версія для друку