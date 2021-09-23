Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні» № 1770-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 22 вересня 2021 року.

Документ має на меті створення законодавчого механізму для протидії антисемітизму в Україні та запобіганню його проявам задля захисту прав людини, запобігання випадкам ксенофобії, расизму та дискримінації.

Імплементація цього закону сприятиме подальшому зміцненню культури толерантності в українському суспільстві.

Підтримка Володимиром Зеленським цього закону засвідчує послідовну позицію Президента й нашої держави щодо недопущення в Україні такого ганебного явища, як антисемітизм.

Документ, зокрема, дає визначення терміну «антисемітизм» та вказує перелік його проявів. Також у законі міститься норма про заборону антисемітизму та його проявів.

За порушення вимог цього закону передбачається цивільно-правова, адміністративна та кримінальна відповідальність. Йдеться, зокрема, про право на відшкодування матеріальної й моральної шкоди, завданої особі внаслідок антисемітизму та його проявів.

Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.