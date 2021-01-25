Володимир Зеленський підписав закон про збільшення допомоги на дітей з тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення зміни до статті 187 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо підвищення розміру допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність» № 1176-ІХ, ухвалений Верховною Радою 2 лютого 2021 року.

Документ підвищує розмір щомісячної державної допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу, гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, з одного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, до двох прожиткових мінімумів, встановлених для дітей відповідного віку.

Закон набирає чинності з наступного року.