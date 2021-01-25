Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента Володимира Зеленського щодо початку вакцинації від COVID-19
Звернення Президента Володимира Зеленського щодо початку вакцинації від COVID-19

25 січня 2021 року - 19:38

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський підписав закон про збільшення допомоги на дітей з тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність

17 лютого 2021 року - 15:52

Глава держави утворив Консультативну раду з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти

16 лютого 2021 року - 16:27

Президент на селекторній нараді: Насамперед важливі життя пацієнтів

16 лютого 2021 року - 13:16

Президент доручив перевірити всі мінно-вибухові загородження на дорогах і шляхах сполучення в зоні проведення ООС

16 лютого 2021 року - 02:43

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Офіційний візит Президента до Об’єднаних Арабських Еміратів
Офіційний візит Президента до Об’єднаних Арабських Еміратів

14 лютого 2021 року - 11:53

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський підписав закон про збільшення допомоги на дітей з тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність

17 лютого 2021 року - 15:52

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення зміни до статті 187 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо підвищення розміру допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність» № 1176-ІХ, ухвалений Верховною Радою 2 лютого 2021 року.

Документ підвищує розмір щомісячної державної допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу, гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, з одного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, до двох прожиткових мінімумів, встановлених для дітей відповідного віку.

Закон набирає чинності з наступного року.

Версія для друку