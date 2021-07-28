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Володимир Зеленський підписав закон, що сприятиме розвитку інституту старост в Україні

29 липня 2021 року - 15:09

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост» № 1638-IX, який парламент ухвалив 14 липня після повторного розгляду з пропозиціями Глави держави.

Документ удосконалює правове регулювання інституту старост задля його подальшого розвитку.

Зокрема закон передбачає, що перед винесенням кандидатури старости на розгляд ради громади, яка його затверджує та звільняє, обов’язково проводиться громадське обговорення з мешканцями.

Входження старости до складу виконавчого комітету ради громади вже не є обов’язковим, однак він матиме гарантоване право на участь та виступ на засіданнях ради, виконкому, інших органів ради. За рішенням органу місцевого самоврядування, за старостою закріплюються окремі завдання адміністратора Центру надання адмінпослуг.

Документ також урегульовує порядок створення старостинських округів з метою запровадження інституту старост, зокрема для міст, які не є адміністративними центрами громад, затвердження радою громади положень про старосту, суміщення посади старости тощо.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

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