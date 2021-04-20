Володимир Зеленський побував на позиціях українських військових на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом

Під час робочої поїздки до Херсонської області Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції військовослужбовців на адміністративній межі з тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим.

Капітан Руслан Маришев ознайомив Главу держави з оперативною обстановкою та системою укріплень на адмінмежі з АР Крим.

На передовій позиції Володимир Зеленський оглянув бліндаж та окопи й коротко поспілкувався з військовослужбовцями, які несуть тут службу. Президент поцікавився рівнем забезпечення та умовами перебування бійців на позиціях.

Також Глава держави відвідав базовий табір українських військових поблизу села Чаплинка, де ознайомився з умовами розміщення особового складу. У модульному містечку Володимир Зеленський оглянув спальний, санітарний модулі та польовий спортивний зал.

У санітарній частині Глава держави поспілкувався з черговими лікарями, запитав про забезпечення медобладнанням та лікарськими засобами, а також поцікавився епідемічним станом і перебігом вакцинації серед військових.

«Ми сьогодні на Херсонщині. Бачимо наші позиції, перевіряємо готовність з точки зору техніки, наших бійців, наших бригад. Дуже важливо як на передовій, так і в резерві бачити стан наших військових, стан нашої армії – технічний і психологічний. Це важливо для того, щоб розуміти: те, що війська відходять, не значить, що армія не повинна бути готовою до того, що може в будь-який момент бути повернення військ до кордонів нашої країни», – сказав Володимир Зеленський.

Також Глава держави передав двом військовим підрозділам прилади нічного бачення та тепловізори.