Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського
Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського

20 травня 2019 року - 15:53

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський подякував США за послідовну підтримку України

1 червня 2019 року - 11:20

Володимир Зеленський на запрошення Еммануеля Макрона здійснить візит до Франції

31 травня 2019 року - 20:38

Президент пропонує Парламенту законодавчо закріпити створення спецдільниць для голосування в місцях тимчасової дислокації військових частин

31 травня 2019 року - 20:21

Ціна питання дуже велика – безпека й добробут наших людей – Президент під час наради з питань енергобезпеки

31 травня 2019 року - 16:52

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Нарада за участю членів РНБО, присвячена енергетичній безпеці
Нарада за участю членів РНБО, присвячена енергетичній безпеці

31 травня 2019 року - 16:57

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський подякував США за послідовну підтримку України

1 червня 2019 року - 11:20

Президент України Володимир Зеленський подякував Президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вашингтона.

Глава держави також підкреслив, що проект закону щодо посилення підтримки України, який був презентований у Палаті представників Конгресу США,  є важливим сигналом про міцне стратегічне партнерство двох країн.

«Дякую Сполученим Штатам Америки за послідовну підтримку територіальної цілісності України», – зазначив Володимир Зеленський. 

Як відомо, проект закону «Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності» спрямований на посилення обороноздатності нашої держави, зокрема шляхом передачі озброєнь, продажу летальних оборонних засобів ЗСУ, а також зміцнення спроможностей України протистояти російським кібератакам. Перелік видів озброєнь, що можуть бути передані Україні, доповнюється протитанковими, протикорабельними та протиповітряними системами. Також у документі передбачене надання нашій державі статусу головного військово-політичного союзника США.

Версія для друку