Володимир Зеленський подякував США за послідовну підтримку України

Президент України Володимир Зеленський подякував Президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вашингтона.

Глава держави також підкреслив, що проект закону щодо посилення підтримки України, який був презентований у Палаті представників Конгресу США, є важливим сигналом про міцне стратегічне партнерство двох країн.

«Дякую Сполученим Штатам Америки за послідовну підтримку територіальної цілісності України», – зазначив Володимир Зеленський.

Як відомо, проект закону «Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності» спрямований на посилення обороноздатності нашої держави, зокрема шляхом передачі озброєнь, продажу летальних оборонних засобів ЗСУ, а також зміцнення спроможностей України протистояти російським кібератакам. Перелік видів озброєнь, що можуть бути передані Україні, доповнюється протитанковими, протикорабельними та протиповітряними системами. Також у документі передбачене надання нашій державі статусу головного військово-політичного союзника США.