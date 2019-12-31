Володимир Зеленський поставив завдання відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи літака МАУ в Тегерані

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи пасажирського літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який упав неподалік міжнародного аеропорту в Тегерані (Іран). Глава держави також наголосив на необхідності проведення перевірки льотної придатності всього цивільного флоту.

«Страшна звістка з Близького Сходу. Сьогодні вранці після зльоту з Міжнародного аеропорту Імам Хомейні (Тегеран) пасажирський літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» зазнав катастрофи і впав неподалік аеропорту. За попередніми даними, всі пасажири та члени екіпажу загинули. Мої щирі співчуття рідним та близьким усіх пасажирів і членів екіпажу», – заявив Президент України.

За його словами, на місці катастрофи перебувають посол і консул України в Ірані.

«За моїм дорученням апарат РНБО створив оперативний штаб. Спеціальні борти для відправки в Тегеран по лінії МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих підготовлено, чекаємо на погодження іранської сторони для відльоту», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент також поставив завдання Генеральному прокурору України відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи літака МАУ в Тегерані.

«Повинна бути створена слідча комісія з представників силових і профільних відомств, відповідальних за цивільну авіацію. Маємо відпрацювати всі можливі версії. Незалежно від висновків стосовно причин катастрофи в Ірані, буде проведено перевірку льотної придатності всього цивільного флоту», – зазначив Глава держави.

«Всі заходи тримаю на особистому контролі. Дуже прошу всіх утриматися від спекуляцій і висування неперевірених версій стосовно катастрофи до офіційних повідомлень», – додав він.

За інформацією МЗС, на борту літака перебувало 11 громадян України (2 пасажири та 9 членів екіпажу), 63 – Канади, 82 – Ірану, 3 – Німеччини, 10 – Швеції, 4 – Афганістану, 3 – Великої Британії. Наразі МЗС продовжує уточнювати інформацію щодо пасажирів.

Термінові довідки можна отримати на гарячій лінії Міністерства закордонних справ України за телефоном +38 (044) 238 16 57.