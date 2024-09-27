Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
План перемоги представлений Америці, і ми кожен пункт пояснили – звернення Президента
План перемоги представлений Америці, і ми кожен пункт пояснили – звернення Президента

27 вересня 2024 року - 21:33

Переглянути всі відео
ностанні новини

План перемоги представлений Америці, і ми кожен пункт пояснили – звернення Президента

27 вересня 2024 року - 21:31

Володимир Зеленський представив План перемоги Дональду Трампу

27 вересня 2024 року - 20:13

Володимир Зеленський представив План перемоги Камалі Гарріс

27 вересня 2024 року - 00:47

Заява Президента України перед зустріччю з Камалою Гарріс

27 вересня 2024 року - 00:28

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до США
Робочий візит Президента України до США

23 вересня 2024 року - 01:58

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський представив План перемоги Дональду Трампу

27 вересня 2024 року - 20:13

Володимир Зеленський представив План перемоги Дональду Трампу

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся із 45-м Президентом США Дональдом Трампом.

«Я думаю, ми маємо спільний погляд на те, що війна в Україні має бути зупинена. Путін не може перемогти. Перемогти мають українці. І я хочу обговорити з вами деталі нашого плану, Плану перемоги», – сказав Глава держави перед початком зустрічі.

Володимир Зеленський зазначив, що треба натиснути на російського диктатора та примусити його до миру, і представив Дональду Трампу План перемоги.

Президент України також розповів про ситуацію на фронті, перебіг операції в Курській області та її завдання, українські інновації в боротьбі проти російського терору, а також про непропорційно високі втрати російської армії.

Під час зустрічі детально обговорили загальну ситуацію в Україні, наслідки війни для українців та економіки.

Окремий фокус розмови – постійні обстріли міст і цивільної інфраструктури з боку РФ та роль американських систем Patriot у захисті життів людей.

Володимир Зеленський також наголосив на тому, що потрібно перекрити будь-які можливості для держави-агресорки отримувати гроші на війну від продажу нафти й газу, а також усі канали постачання західних компонентів для російських ракет.

Дональд Трамп назвав сьогоднішню зустріч хорошим знаком.

«Він (Президент України. – Ред.) пройшов через пекло, і його країна пройшла через таке пекло, через яке пройшло небагато країн – таке не траплялося ніде. Ніхто ніколи не бачив нічого подібного. Це жахлива ситуація», – сказав він.

ф

Робочий візит Президента України до США

23 вересня 2024 року - 01:58
У США Президент України відвідав Скрентонський армійський боєприпасний завод (штат Пенсильванія), 23 вересня 2024 року. Президент України Володимир Зеленський виступив під час засідання високого рівня Ради Безпеки ООН, 24 вересня 2024 року. Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська разом з Президентом США Джозефом Байденом та першою леді США Джилл Байден у Нью-Йорку, 26 вересня 2024 року. Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрівся з Президентом США Джозефом Байденом і представив йому План перемоги, 26 вересня 2024 року. У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс і представив їй План перемоги, 26 вересня 2024 року. У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся із 45-м Президентом США Дональдом Трампом, 27 вересня 2024 року. Президент України Володимир Зеленський виступив на загальних дебатах 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, 25 вересня 2024 року.
Версія для друку