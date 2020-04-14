Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Сербії, Куби та Казахстану

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Республіки Сербія Аци Йовановича, Республіки Куба пані Натачі Діас Агілери та Республіки Казахстан Дархана Амановича Калєтаєва.

Під час зустрічі з Послом Сербії в Україні Володимир Зеленський підтвердив чітку позицію нашої держави щодо суверенітету й територіальної цілісності Сербії, а також високо оцінив послідовну підтримку з боку Республіки Сербія територіальної цілісності й суверенітету України. Для розвитку двосторонньої торговельно-економічної співпраці сторони домовилися активізувати переговори щодо укладення Угоди про вільну торгівлю та відновлення роботи Міжурядової українсько-сербської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва. Володимир Зеленський та Аца Йованович також обговорили подальші кроки для зміцнення міжлюдських контактів двох країн.

На зустрічі з Послом Куби в Україні пані Натачею Діас Агілерою сторони обговорили перспективи співпраці двох держав, спільні дії для відновлення політичного діалогу між Україною та Кубою, а також взаємодію в межах міжнародних організацій. Володимир Зеленський наголосив на важливості подальшого посилення двостороннього торговельно-економічного співробітництва. Йдеться передусім про авіаційну, фармакологічну та медичну сфери, а також про сільське господарство.

Під час зустрічі з новопризначеним Послом Казахстану Президент України привітав Дархана Амановича Калєтаєва з початком дипломатичної роботи в нашій державі. Володимир Зеленський наголосив, що боротьба з пандемією коронавірусу не має стати на заваді процесу активізації взаємовигідних відносин з Казахстаном. Адже це – наш важливий і перевірений часом партнер у Центральній Азії.

Президент високо оцінив проведену спільно з Казахстаном організаційну роботу, що допомогло якнайшвидше доставити медичні вантажі з Китаю до України. Водночас завдяки цьому сотні громадян обох країн зуміли повернутися на батьківщину.

«Україна та український народ ніколи цього не забудуть. Перевірка дружби, на жаль, проходить саме в такі моменти», – зазначив Глава держави.