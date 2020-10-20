Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Послання Президента України Володимира Зеленського до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України
Послання Президента України Володимира Зеленського до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України

20 жовтня 2020 року - 13:17

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський привітав Майю Санду з перемогою на виборах Президента Молдови

16 листопада 2020 року - 10:12

Уряд має зробити все, щоб карантин вихідного дня не став критичним для малого та середнього бізнесу – Володимир Зеленський 

14 листопада 2020 року - 20:35

Глава держави звернувся до українців на тимчасово окупованих територіях: Україна для вас відкрита – в усіх значеннях цього слова

14 листопада 2020 року - 20:14

Президент: Жодні віруси не мають стати на заваді роботі Верховної Ради, перед якою – багато важливих завдань

14 листопада 2020 року - 19:41

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента до Луганської та Донецької областей
Робоча поїздка Президента до Луганської та Донецької областей

6 листопада 2020 року - 17:23

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський привітав Майю Санду з перемогою на виборах Президента Молдови

16 листопада 2020 року - 10:12

Президент України Володимир Зеленський телефоном привітав Майю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові.

Глава держави побажав пані Санду успішної роботи.

Він запевнив колегу у налаштованості на продовження тісної та взаємовигідної співпраці України й Молдови, закладеної серед іншого під час візиту Майї Санду до Києва як Прем'єр-міністра Республіки Молдова у липні 2019 року.

Володимир Зеленський відзначив, що Україна налаштована на реалізацію нових амбітних проектів, передусім інфраструктурних та спрямованих на сприяння європейській інтеграції двох країн.

Президент подякував за послідовну підтримку Майєю Санду суверенітету й територіальної цілісності України.

Співрозмовники також обговорили проблематику пандемії COVID-19 та висловили сподівання, що людству в короткій перспективі вдасться впоратися з нею, а нашим країнам – з її відчутними наслідками, насамперед економічними.

Володимир Зеленський запросив Майю Санду здійснити офіційний візит в Україну.

Версія для друку