Володимир Зеленський привітав Майю Санду з перемогою на виборах Президента Молдови

Президент України Володимир Зеленський телефоном привітав Майю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові.

Глава держави побажав пані Санду успішної роботи.

Він запевнив колегу у налаштованості на продовження тісної та взаємовигідної співпраці України й Молдови, закладеної серед іншого під час візиту Майї Санду до Києва як Прем'єр-міністра Республіки Молдова у липні 2019 року.

Володимир Зеленський відзначив, що Україна налаштована на реалізацію нових амбітних проектів, передусім інфраструктурних та спрямованих на сприяння європейській інтеграції двох країн.

Президент подякував за послідовну підтримку Майєю Санду суверенітету й територіальної цілісності України.

Співрозмовники також обговорили проблематику пандемії COVID-19 та висловили сподівання, що людству в короткій перспективі вдасться впоратися з нею, а нашим країнам – з її відчутними наслідками, насамперед економічними.

Володимир Зеленський запросив Майю Санду здійснити офіційний візит в Україну.