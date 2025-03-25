Володимир Зеленський привітав нацгвардійців із Днем Національної гвардії України та відзначив їх державними нагородами

Учора, напередодні Дня Національної гвардії України, Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями НГУ, відзначив їх державними нагородами, присвоїв офіцерські звання, вручив бойові прапори та стрічки почесної відзнаки.

Глава держави привітав з 11-ю річницею створення Нацгвардії та подякував за сумлінну службу Україні.

«Воїни Національної гвардії виконують бойові завдання на рівних з іншими елементами Сил оборони та безпеки України. Підрозділи Національної гвардії, героїчні воїни Нацгвардії стійко захищають Україну та здобувають такі важливі результати у знищенні окупанта», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що з 2014 року й після початку повномасштабного російського вторгнення воїни Нацгвардії дуже добре проявили себе в боях заради України. Крім того, під час повномасштабної війни підрозділи НГУ впроваджують і розвивають досвід застосування дронів, інтелектуальних систем аналізу бойової обстановки.

«Хочу подякувати всім вам, подякувати кожному й кожній, хто робить нашу Нацгвардію сучаснішою. Хочу окремо відзначити штурмові підрозділи Нацгвардії України та сміливість кожного нашого воїна, який не тільки захищає позиції, а й відновлює українські позиції», – зауважив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна пам’ятає про всіх воїнів, які зараз перебувають у російському полоні, і працює на всіх рівнях дипломатії, щоб їх визволити й повернути додому.

За словами Президента, за роки захисту України державними нагородами були відзначені 11 608 воїнів Національної гвардії, із них 2919 – посмертно. Присутні вшанували пам’ять усіх полеглих героїв хвилиною мовчання.

Володимир Зеленський вручив державні нагороди 20 нацгвардійцям.

Герой України, майор Максим Небилиця відзначений орденом «Золота Зірка». За перших шість місяців минулого року він уразив і знищив шість ББМ, чотири танки, сім мінометних та артилерійських розрахунків, чотири САУ, а також ліквідував близько ста російських окупантів. Завдяки його плануванню українські воїни відбили та взяли під контроль низку позицій. Це мало вагоме тактичне значення для підготовки контратаки в районі Кремінського лісу на Луганщині.

Глава держави також відзначив трьох воїнів «Хрестом бойових заслуг». Цю нагороду отримали:

Капітан Петро Возний. Завдяки наданій ним інформації вдалося знищити близько 40 одиниць техніки та двох рот російських загарбників. Дистанційно мінував дороги, що дало змогу ліквідувати техніку та близько взводу окупантів. Під час штурму прикрив вихід побратимів із вогневого кільця. Завдяки цьому вдалося зберегти життя особового складу.

Старший сержант Олександр Руденко. Торік у січні знищив на Луганщині трьох корегувальників вогню, дев’ять бронемашин, майже взвод окупантів і ще шістьох узяв у полон. У липні поблизу Макіївки ліквідував два гранатометні та два кулеметні розрахунки, бойову бронемашину «Тигр» і близько відділення окупантів.

Молодший сержант Андрій Шарко. Взяв участь у 30 операціях проти диверсантів, п’яти – зі знищення снайперських позицій та семи – зі звільнення окупованих житлових масивів. Під час наступу російських військ у Сватівському районі очолив вогневу групу та особисто знищив гранатою гранатометний розрахунок у ворожій траншеї.

Президент вручив ордени Богдана Хмельницького I та III ступенів, «За мужність» I–III ступенів, княгині Ольги III ступеня, а також передав бойовий прапор Навчальному центру підготовки підрозділів НГУ і стрічки «За мужність та відвагу» Центру спеціального призначення, 5-й Слобожанській бригаді й 13-й бригаді оперативного призначення НГУ.

Крім того, Володимир Зеленський ознайомився зі зразками військової техніки, яка перебуває на озброєнні частин Національної гвардії, зокрема БпЛА, стрілецької зброї, військової, евакуаційної та медичної техніки.