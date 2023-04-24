Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Під головуванням Президента України Володимира Зеленського у вівторок відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Було заслухано інформацію про актуальну ситуацію на полі бою, зокрема на найскладніших напрямках.
Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ «Хортиця», «Таврія», «Одеса», «Північ» доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності.
Керівник розвідки поінформував про ймовірні дії ворога на найближчий період.
Члени Ставки розглянули питання щодо забезпечення підрозділів сил оборони України озброєнням і боєприпасами.
Також обговорили перебіг комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.
Окремо учасники засідання підбили підсумки та розглянули практичні результати чергової зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яка відбулася 21 квітня.
У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.