Володимир Зеленський провів нараду щодо оперативної обстановки на території Криворізького району Дніпропетровщини

Під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулася нарада з питань оперативної обстановки на території Криворізького району Дніпропетровської області.

Глава держави заслухав доповідь командувача оперативного угруповання військ «Каховка», бригадного генерала Михайла Драпатого щодо ситуації в регіоні, стану справ у військових частинах та підрозділах.

Президента проінформували про будівництво оборонних споруд, матеріально-технічне забезпечення військ.

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул доповів Главі держави про функціонування міста в умовах воєнного стану, взаємодію комунальних підприємств з військовими, забезпечення Кривого Рогу продуктами харчування та медикаментами.

Також він торкнувся гуманітарних питань, зокрема створення комфортних умов і забезпечення всім необхідним тимчасово переміщених осіб.

Окремо на нараді обговорили проблеми функціонування підприємств важкої промисловості у Кривому Розі в умовах воєнного стану та створення умов для відновлення їх повноцінної роботи.