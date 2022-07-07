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Що більшою буде зараз оборонна допомога Україні, то швидше закінчиться війна і меншими будуть збитки усіх країн світу – звернення Президента Володимира Зеленського
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Володимир Зеленський провів нараду щодо оперативної обстановки на території Криворізького району Дніпропетровщини

8 липня 2022 року - 14:10

Володимир Зеленський провів нараду щодо оперативної обстановки на території Криворізького району Дніпропетровщини

Під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулася нарада з питань оперативної обстановки на території Криворізького району Дніпропетровської області.

Глава держави заслухав доповідь командувача оперативного угруповання військ «Каховка», бригадного генерала Михайла Драпатого щодо ситуації в регіоні, стану справ у військових частинах та підрозділах.

Президента проінформували про будівництво оборонних споруд, матеріально-технічне забезпечення військ.

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул доповів Главі держави про функціонування міста в умовах воєнного стану, взаємодію комунальних підприємств з військовими, забезпечення Кривого Рогу продуктами харчування та медикаментами.

Також він торкнувся гуманітарних питань, зокрема створення комфортних умов і забезпечення всім необхідним тимчасово переміщених осіб.

Окремо на нараді обговорили проблеми функціонування підприємств важкої промисловості у Кривому Розі в умовах воєнного стану та створення умов для відновлення їх повноцінної роботи.

 

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Робоча поїздка Президента України на Дніпропетровщину

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