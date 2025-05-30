Володимир Зеленський провів розмову з Реджепом Таїпом Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Глава Української держави подякував особисто Реджепу Таїпу Ердогану та всій Туреччині за послідовну позицію щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України.

Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган обговорили зустріч української та російської делегацій у Стамбулі 16 травня. Президент України наголосив, що обмін полоненими – її важливе досягнення, але, на жаль, єдине. Глава Української держави зазначив, що має бути припинення вогню для подальшого руху до миру, треба зупинити вбивства людей.

Президенти обговорили можливу наступну зустріч у Стамбулі й те, за яких умов Україна готова взяти в ній участь. Лідери мають однакове бачення того, що ця зустріч не може й не повинна бути порожньою. Вони також обговорили можливість організації чотиристоронніх переговорів на рівні лідерів України, Росії, Туреччини та Сполучених Штатів.

Володимир Зеленський запросив Реджепа Таїпа Ердогана взяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа.

Глава Української держави подякував Президенту Туреччини за кроки та ідеї, які можуть дати необхідний результат.