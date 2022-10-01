Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Президентом Франції Еммануелем Макроном.

Глава Української держави подякував Президенту Франції за рішуче засудження незаконних референдумів у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях і спроби незаконної анексії Росією цих територій України. Співрозмовники погодилися з необхідністю жорсткої консолідованої реакції світової спільноти на цей черговий злочин РФ, зокрема шляхом посилення санкційного тиску.

Крім того, лідери обговорили ситуацію на фронті й нові успіхи Збройних Сил України у звільненні українських територій.

Володимир Зеленський підкреслив важливість посилення оборонної підтримки України з боку Франції та відзначив вагому особисту роль у цьому Еммануеля Макрона.

Згадуючи тему ядерного шантажу світу Росією, Президенти України і Франції обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС та вкотре наголосили на необхідності її негайної демілітаризації. Сторони окремо звернули увагу на протиправне затримання російською окупаційною владою генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова та закликали до його звільнення.

У контексті необхідності гарантування безпеки України Володимир Зеленський торкнувся питання поданої нашою державою заявки на членство в НАТО.

Лідери обговорили проведення на наступному тижні у Празі саміту Європейської політичної спільноти та неформального засідання Європейської Ради, які стануть нагодою для спільної оцінки чергових актів російської агресії та вироблення відповідних рішень.