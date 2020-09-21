Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Виступ Президента України Володимира Зеленського на комеморативному урочистому засіданні Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй з нагоди відзначення 75-ї річниці ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на комеморативному урочистому засіданні Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй з нагоди відзначення 75-ї річниці ООН

21 вересня 2020 року - 22:37

Переглянути всі відео
ностанні новини

Глава держави підписав закон щодо посилення відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом

22 вересня 2020 року - 18:51

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Азербайджану

22 вересня 2020 року - 18:46

МОЗ обіцяє виплачувати підвищені зарплати медикам вже в кінці вересня – нарада у Президента

22 вересня 2020 року - 17:27

Президент України зустрівся з Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики

22 вересня 2020 року - 15:50

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України до Тернопільської області
Робоча поїздка Президента України до Тернопільської області

18 вересня 2020 року - 16:29

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Азербайджану

22 вересня 2020 року - 18:46

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим.

Співрозмовники обговорили епідемічну ситуацію та заходи, яких вживають в Україні та Азербайджані для боротьби з поширенням коронавірусу.

Володимир Зеленський зазначив, що в Україні – низька летальність серед хворих на COVID-19 порівняно з іншими країнами. Водночас він зауважив, що громадяни вже втомилися від карантинних обмежень.

Президенти висловили сподівання на якнайшвидше створення вакцини та домовилися й надалі координувати зусилля двох країн у напрямку протидії поширенню коронавірусу.

Глава Української держави також розповів Президентові Азербайджану про безпекову ситуацію на Донбасі. Він нагадав, що під час зустрічі радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату було підтверджено необхідність дотримання сталого режиму припинення вогню, який триває ось уже майже два місяці. За цей час внаслідок провокації Україна втратила одного військового, однак в інші дні бойових втрат фактично немає.

Ільхам Алієв заявив про підтримку з боку Азербайджану суверенітету й територіальної цілісності України й наголосив, що Азербайджан ставиться до України як до близького стратегічного партнера.

Президенти обговорили перебіг виконання низки масштабних інфраструктурних та інвестиційних проектів, які за активної участі великого бізнесу та інвесторів з Азербайджану реалізуються в Україні.

«Приємно, що азербайджанські партнери беруть активну участь у реалізації важливих проектів у нас. Яскравий приклад – капітальний ремонт 38 кілометрів траси М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі. Ми також рухаємося до завершення будівництва сервісного хабу на КПВВ «Чонгар», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України відзначив динаміку двостороннього політичного діалогу та запросив азербайджанські компанії до участі у великій приватизації. Він також запропонував активізувати двосторонню співпрацю у межах проектів з ДП «Антонов».

Окрему увагу Володимир Зеленський та Ільхам Алієв приділили обговоренню співпраці України та Азербайджану в культурно-гуманітарній сфері, у спорті, туризмі та сфері міжлюдських контактів. Також Президент України подякував за те, що Азербайджанський національний музей килима впровадив проект першої леді України й надає туристам послуги україномовного аудіогіда.

«Мені особливо приємно, що Музей зробив Україні цей чудовий подарунок до Дня Незалежності нашої країни – із серпня цього року «заговорив» українською», – сказав Глава Української держави.

Версія для друку