Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Азербайджану

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим.

Співрозмовники обговорили епідемічну ситуацію та заходи, яких вживають в Україні та Азербайджані для боротьби з поширенням коронавірусу.

Володимир Зеленський зазначив, що в Україні – низька летальність серед хворих на COVID-19 порівняно з іншими країнами. Водночас він зауважив, що громадяни вже втомилися від карантинних обмежень.

Президенти висловили сподівання на якнайшвидше створення вакцини та домовилися й надалі координувати зусилля двох країн у напрямку протидії поширенню коронавірусу.

Глава Української держави також розповів Президентові Азербайджану про безпекову ситуацію на Донбасі. Він нагадав, що під час зустрічі радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату було підтверджено необхідність дотримання сталого режиму припинення вогню, який триває ось уже майже два місяці. За цей час внаслідок провокації Україна втратила одного військового, однак в інші дні бойових втрат фактично немає.

Ільхам Алієв заявив про підтримку з боку Азербайджану суверенітету й територіальної цілісності України й наголосив, що Азербайджан ставиться до України як до близького стратегічного партнера.

Президенти обговорили перебіг виконання низки масштабних інфраструктурних та інвестиційних проектів, які за активної участі великого бізнесу та інвесторів з Азербайджану реалізуються в Україні.

«Приємно, що азербайджанські партнери беруть активну участь у реалізації важливих проектів у нас. Яскравий приклад – капітальний ремонт 38 кілометрів траси М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі. Ми також рухаємося до завершення будівництва сервісного хабу на КПВВ «Чонгар», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України відзначив динаміку двостороннього політичного діалогу та запросив азербайджанські компанії до участі у великій приватизації. Він також запропонував активізувати двосторонню співпрацю у межах проектів з ДП «Антонов».

Окрему увагу Володимир Зеленський та Ільхам Алієв приділили обговоренню співпраці України та Азербайджану в культурно-гуманітарній сфері, у спорті, туризмі та сфері міжлюдських контактів. Також Президент України подякував за те, що Азербайджанський національний музей килима впровадив проект першої леді України й надає туристам послуги україномовного аудіогіда.

«Мені особливо приємно, що Музей зробив Україні цей чудовий подарунок до Дня Незалежності нашої країни – із серпня цього року «заговорив» українською», – сказав Глава Української держави.