Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Естонії Керсті Кальюлайд

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд.

«Бажаю вам міцного здоров’я та сил для подолання цієї кризи. Також висловлюю підтримку всім громадянам Естонії, особливо тим, хто постраждав унаслідок пандемії коронавірусу. Бажаю якнайшвидшого одужання всім, хто хворіє на COVID-19», – сказав Глава Української держави.

Володимир Зеленський наголосив на необхідності міжнародної координації зусиль для протидії пандемії коронавірусу та боротьби з її наслідками, зокрема в економічній та соціальній сферах.

«Знаю, що днями Естонія організувала онлайн-хакатон з пошуку цифрових рішень для боротьби з пандемією COVID-19. Ця інноваційна ініціатива щодо «цифрового» реагування на сучасні виклики є вчасною та корисною. Переконаний, вона знайде підтримку і в Україні», – наголосив Президент.

Керсті Кальюлайд привітала Володимира Зеленського з реформами, які просуваються попри поширення коронавірусу, особливо з ухваленням закону про ринок землі. Вона висловила сподівання на успішний розгляд законопроекту про банківську діяльність та зауважила, що Естонія бачить поліпшення бізнес-клімату в Україні, покращення у роботі правової системи та значне зменшення корупції на вищому рівні.

Президент Естонії також зазначила, що інвестори цієї країни зацікавлені в українських проектах.

«Ми маємо багато реформ і багато законопроектів для пришвидшення економічного зростання. Через коронавірус деякі з них були відкладені, але ми не зупиняємось у нашому прагненні реформувати Україну. Ми готові боротися за кожен долар і раді бачити естонських інвесторів в Україні», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України висловив подяку за традиційну підтримку з боку Таллінна суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, передусім у контексті непостійного членства Естонії у Раді Безпеки ООН у 2020-2021 роках.

«Бажаю вашій делегації у Раді Безпеки ООН успішного головування у травні цього року, що проходитиме на тлі безпрецедентної ситуації, спричиненої розповсюдженням COVID-19. Підтримую позицію Естонії, що Рада Безпеки ООН має реагувати на пандемію, яка становить загрозу миру та світовій безпеці», – сказав Глава держави.

Співрозмовники підтвердили важливість збереження санкцій ЄС щодо Росії до повного відновлення територіальної цілісності України, а також погодилися з неприпустимістю штучного використання пандемії коронавірусу для політичних цілей.

Володимир Зеленський та Керсті Кальюлайд обговорили заходи політичного діалогу на найближчу перспективу, а також підготовку до Другого цифрового форуму Україна – Естонія, який планується провести восени цього року в Києві.

«Діджиталізація, електронне урядування, кібербезпека є пріоритетними сферами співпраці між Україною та Естонією. Сподіваюся привітати вас у Києві восени, під час Другого цифрового форуму, та обговорити прогрес нашої співпраці», – зазначив Володимир Зеленський.