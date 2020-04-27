Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Польщі Анджеєм Дудою

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Глави держав продовжили координацію дій, спрямованих на подолання наслідків пандемії коронавірусу для громадян обох держав. Окрему увагу приділено механізмам виходу з режиму карантину та міжнародній співпраці для подолання таких викликів у майбутньому.

«Знаю про вашу нещодавню ініціативу щодо активізації співпраці європейських держав для ефективного подолання подібних викликів у майбутньому. Україна готова брати активну участь у підготовці та реалізації скоординованих заходів. Між іншим, ваша пропозиція створити європейський механізм медичної безпеки перегукується з нашою ідеєю міжнародного механізму для подолання наслідків коронавірусу», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава Української держави подякував за медичне обладнання, яке Польща надала Україні, а також за фінансову допомогу з боку Європейського Союзу. Анджей Дуда високо оцінив внесок української авіації у транспортування медичних товарів для міжнародної боротьби з пандемією.

Президент Польщі запевнив у незмінній підтримці європейської та євроатлантичної інтеграції України. Окремо відзначено помітну роль представників Збройних сил України у складі командування Литовсько-польсько-української бригади.

Важливою темою розмови стала співпраця України та Польщі у сфері енергетичної безпеки, зокрема щодо диверсифікації джерел постачання енергоносіїв та практичної реалізації підписаного в серпні 2019 року тристороннього меморандуму між Україною, Польщею та США про співробітництво у сфері енергетики.

Президент України поінформував польського колегу про ситуацію на Донбасі та щодо виконання домовленостей, досягнутих у рамках Нормандського саміту, який відбувся торік у Парижі. Анджей Дуда запевнив, що Польща дотримується чіткої позиції щодо підтримки відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський побажав Анджею Дуді успіхів у організації виборів у Польщі, перший тур яких призначений на 10 травня. Лідери домовилися продовжувати регулярні контакти.