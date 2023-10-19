Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом США

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом. Сторони обговорили широке коло питань.

Глава Української держави висловив подяку лідеру США за потужну підтримку України та результативне виконання оборонних домовленостей.

«Українців дуже надихнуло отримання ракет ATACMS, бо наші воїни дуже ефективно застосовують їх на полі бою», – повідомив Володимир Зеленський.

Співрозмовники також розглянули можливості подальшого посилення далекобійних спроможностей українських військ.

Глава Української держави подякував за плідний візит до Києва спеціальної представниці США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

«Ми розпочали продуктивні переговори щодо використання заморожених російських активів», – зауважив Президент України.

Володимир Зеленський поінформував Джозефа Байдена про ухвалення Верховною Радою реформаторських законів, необхідних для початку переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Президент України високо оцінив візит лідера США до Ізраїлю з метою пошуку мирного врегулювання та захисту життя цивільного населення.

Співрозмовники приділили окрему увагу наступним спільним крокам у просуванні Української формули миру.

«Вітаю рішення США надіслати свого представника на наступну зустріч радників на Мальті наприкінці цього місяця. Україна вдячна за життєво важливу й стійку підтримку США в нашій боротьбі за свободу та проти російської агресії», – сказав Глава Української держави.