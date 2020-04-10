Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Спадкоємним принцом емірату Абу-Дабі

Відбулася телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського зі Спадкоємним принцом емірату Абу-Дабі Об’єднаних Арабських Еміратів шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

Глава Української держави подякував еміратській стороні за гуманітарну допомогу – високоякісні засоби захисту для медичних працівників, а також за сприяння у поверненні тисяч українських громадян з ОАЕ та інших країн світу.

«Щиро дякую за гуманітарну допомогу українським медикам для боротьби з поширенням коронавірусу, яка врятує не одне людське життя. Об’єднані Арабські Емірати показують приклад ефективної боротьби з пандемією», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент висловив пропозицію активізувати спільні зусилля України та ОАЕ у боротьбі з поширенням коронавірусної хвороби у світі.

Окремо співрозмовники обговорили перспективи торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, зокрема у сфері сільського господарства, розбудови дорожньої та медичної інфраструктури в Україні.

«Коронавірус не повинен зруйнувати міжнародну торгівлю та економічні зв’язки між країнами. Для України критично важлива розбудова інфраструктури – передусім сучасних лікарень та якісних доріг. Після коронавірусу життя продовжиться, і ми можемо планувати інвестиції вже зараз», – зазначив Президент України.

Нагадаємо, 10 квітня 2020 року до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» прибув рейс еміратської авіакомпанії Etihad, яким було доправлено 11 тонн гуманітарної допомоги для України від ОАЕ та 113 українських громадян.