Володимир Зеленський провів зустріч із Марком Рютте

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави поінформував про сьогоднішню зустріч у Стамбулі, результатом якої стали важливі домовленості щодо обміну полоненими та повернення загиблих. Утім Росія не підтримала ні безумовного припинення вогню, ні проведення переговорів між Україною та Росією на найвищому рівні.

Володимир Зеленський і Марк Рютте приділили окрему увагу наступним дипломатичним крокам і збільшенню тиску на Росію.

Президент і Генсек НАТО також обговорили далекобійні можливості України.

Детальна увага під час зустрічі – саміту НАТО в Гаазі. Глава держави наголосив: важливо, щоб Україна була гідно представлена на ньому. Адже це передусім сигнал Росії про те, що Альянс залишається відданим своїм ключовим принципам.