Володимир Зеленський провів зустріч з Прем'єр-міністром Швеції

Під час зустрічі з Прем’єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном Президент України Володимир Зеленський подякував йому за участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та стійку підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої країни.

Зі свого боку Стефан Льовен зазначив, що проведення саміту цієї ініціативи є потужним сигналом щодо необхідності деокупації Криму як назовні, так і для українського суспільства.

Володимир Зеленський висловив щиру подяку шведській стороні за сприяння в організації експозиції важливих для української державності цінностей – оригіналу Конституції Гетьмана Пилипа Орлика 1710 року та гетьманської булави, які наразі перебувають у Софії Київській.

Глава держави обговорив з Прем'єр-міністром Швеції подальшу взаємодію з питань порядку денного відносин України з ЄС та перспективи співпраці у межах партнерства НАТО з розширеними можливостями.

Окремими темами для предметного діалогу стала безпекова проблематика, пов’язана з реалізацією Росією проекту «Північний потік – 2».

Сторони також обговорили напружену ситуацію на кордонах Білорусі із сусідніми країнами через зростання потоку нелегальних мігрантів та російські навчання «Захід-2021», що погіршують безпекову ситуацію в регіоні.

Президент України поінформував співрозмовника про ситуацію на Донбасі та подякував шведській стороні за проекти, що реалізуються по лінії оборонних відомств, зокрема у сфері розмінування.

Крім того, Володимир Зеленський під час обговорення можливостей наповнення двосторонніх відносин конкретними проектами запропонував шведській стороні взяти участь у створенні мережі сміттєпереробних заводів в Україні.

Прем'єр-міністр Швеції відзначив прогрес України у здійсненні важливих реформ.

Стефан Льовен запросив Володимира Зеленського відвідати Швецію.