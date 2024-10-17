Володимир Зеленський: Реалізація Плану перемоги посилить нас і дасть українцям впевненість у майбутньому

План перемоги – документ, реалізація якого посилить Україну військово та геополітично й дасть українському народові визначеність і впевненість у майбутньому. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції в Брюсселі.

Глава держави зазначив, що перший пункт Плану – запрошення в НАТО. Це не означає членства, але є ознакою того, що Україна не наодинці й обовʼязково стане членом Альянсу.

«Це про те, як можна посилювати людей не лише зброєю, а й упевненістю, визначеністю. Що буде завтра з ними, їхньою країною, містом, селом, родиною, дітьми, у якій країні вони будуть жити після війни», – сказав Володимир Зеленський.

На думку Президента, якщо світ не підтримає Україну в цьому, це буде великою помилкою та привілеєм для Росії.

«Запрошення в НАТО – це саме превентивний крок: показати, що не Путін змінює курс усього світу, а, навпаки, весь світ готовий змінювати того чи іншого агресора, який починає жити поза світовими правилами», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський також зазначив, що більшість країн – членів ЄС, чиї лідери виступили під час засідання Європейської ради, висловили підтримку Плану перемоги.

«Я радий, що вони почули від мене деякі деталі, що наші команди працюватимуть далі», – додав він.

За словами Президента, План перемоги – міст до другого Саміту миру, де Україна має бути представлена з максимально сильною позицією.