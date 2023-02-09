Володимир Зеленський та Анджей Дуда провели зустріч у Жешуві

Завершуючи низку закордонних візитів, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою у польському Жешуві.

Глава Української держави поінформував колегу про поточний стан справ на фронті й прогнози щодо розвитку ситуації у найближчий період. Володимир Зеленський розповів про актуальні оборонні потреби України та свої кроки щодо зміцнення української армії.

Лідери обговорили подальшу оборонну співпрацю та спільні дипломатичні кроки.

Володимир Зеленський також розповів про візит до Брюсселя й наголосив на важливості старту вже цьогоріч переговорів про вступ нашої країни до ЄС. За словами Президента України, це стало б важливою мотивацією для українського суспільства та армії, які проходять через важкі випробування.