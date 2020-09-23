Володимир Зеленський та Анджей Дуда в Одесі вшанували пам'ять Президента Польщі Лєха Качинського

Під час спільного відвідання Одеси Президент України Володимир Зеленський, Президент Республіки Польща Анджей Дуда та пані Агата Корнгаузер-Дуда вшанували пам'ять Президента Польщі у 2005-2010 роках Лєха Качинського, який загинув у авіакатастрофі у 2010 році.

Глава Української держави та польське президентське подружжя поклали квіти до меморіальної дошки, встановленої на честь загиблого Президента на будинку № 1 на вулиці Лєха Качинського.

Цей пам'ятний знак відкрили в межах Днів Польщі, які проходили в Одесі у травні 2010 року. Тоді у заході брав участь, зокрема, й Анджей Дуда, який на той час перебував на посаді міністра Канцелярії Президента Республіки Польща.