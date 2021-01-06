Володимир Зеленський та Майя Санду домовилися про вирішення питань двостороннього порядку денного України та Молдови в межах Президентської Ради

Президент України Володимир Зеленський і Президент Молдови Майя Санду під час сьогоднішніх перемовин обговорили широке коло питань українсько-молдовських відносин у межах створеної Президентської Ради для вирішення завдань двостороннього порядку денного.

Глава Української держави відзначив, що свій перший закордонний візит після обрання Президентом Молдови Майя Санду здійснює саме в Україну. А тому 2021 рік має стати роком зміцнення дружби та партнерства.

«Це, зокрема, спільний намір відновити діалог на найвищому рівні та зробити його динамічним і, найголовніше, зробити його результативним. Для цього в рамках Президентської Ради ми будемо форматувати стратегію та координувати наші дії для вирішення завдань двостороннього порядку денного», – сказав Глава Української держави під час спільної заяви за результатами зустрічі.

Головною складовою міждержавного діалогу Володимир Зеленський назвав громадян обох держав.

«Ми наголосили на важливості запровадити взаємний перетин кордону за ID-паспортами. Актуальним завданням також залишається забезпечення освітніх та інших прав української національної меншини в Молдові та, відповідно, молдовської меншини в Україні», – констатував він.

Під час перемовин сторони не оминули увагою й низку проблемних питань, які протягом багатьох років лишалися фактично «на паузі».

«Цей блок питань відомий експертам під назвою «Пакетні домовленості». З пані Президентом ми домовилися про активізацію роботи відповідних переговорних груп щодо досягнення врешті-решт консенсусу між нашими державами. Маємо зняти всі ці питання з порядку денного наших добросусідських відносин. Це в інтересах і України, і Молдови», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент подякував Майї Санду за візит до України.

«А головне – за відкритість і готовність до співпраці заради подальшого розвитку наших дружніх відносин», – додав він.

Володимир Зеленський також запросив Майю Санду ще раз відвідати Україну з візитом у великий день для нашої країни – 24 серпня, в день 30-ї річниці незалежності.

Зі свого боку Майя Санду зазначила, що їй приємно перебувати з першим після обрання Президентом Молдови офіційним візитом в Україні, та подякувала Володимиру Зеленському за запрошення.

«Я рада бути в Києві як Президент, щоб відновити дружбу між нашими країнами на найвищому рівні», – констатувала вона.

«Останніми роками молдовсько-український діалог на рівні глав держав був практично призупинений. Я підтверджую, що Україна є стратегічним партнером для Республіки Молдова, і підтримка постійного та прагматичного співробітництва з Україною є важливим завданням для Республіки Молдова та для інституту Президента», – додала Майя Санду.

Вона наголосила: під час сьогоднішніх перемовин було досягнуто домовленості про те, щоб вивести відносини двох країн на інший рівень – стратегічного партнерства. Створення Ради Президентів як нового постійного формату співпраці є важливим кроком у цьому напрямку, резюмувала Майя Санду. Вона також підтвердила запрошення Володимиру Зеленському відвідати Молдову з офіційним візитом.